Украинские артисты отреагировали на 50-летний запрет въезда в РФ

Украинские звезды отреагировали на 50-летний запрет на въезд в Россию. Реакцию опальных артистов, которые пытаются отпускать шутки, опубликовал StarHit.

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В опубликованном ранее документе, который уже назвали «списком 31» значатся Потап и Настя Каменских, Иван Дорн, Монатик, Светлана Лобода, Алан Бадоев и многие другие. Отныне эти звезды больше не смогут приехать в Россию. Некоторые из них тут же отреагировали на стоп-лист.

Алексей Потапенко, более известный, как Потап, опубликовал фото с женой Настей Каменских, подписав его едким комментарием.

«Наша с Настей реакция на запрет въезда в Россию на 50 лет. Чего так мало! Требую по 200 каждому! Гордость быть в этом списке!» - написал артист.

Женя Мильковский из группы «Нервы» назвал запрет «еще одной медалькой за отвагу». Людмила Сивацкая опубликовала фото с фильтром, который старит лицо, предположив, что так она будет выглядеть через 50 лет.

«Это я в 2072 году на съемках продолжения «Гранда». Такая: «Наконец-то, впустили», - написала Сивацкая.

Иван Дорн заметил, что российский список «сочнее, чем Global 500». Андрей Бедняков посетовала, что «так хотел в Воронеж на лето», а Надя Дорофеева спросила: «А я что, умру уже?»