Украинские артисты отреагировали на 50-летний запрет въезда в РФ

Украинские звезды отреагировали на 50-летний запрет на въезд в Россию. Реакцию опальных артистов, которые пытаются отпускать шутки, опубликовал StarHit.
В опубликованном ранее документе, который уже назвали «списком 31» значатся Потап и Настя Каменских, Иван Дорн, Монатик, Светлана Лобода, Алан Бадоев и многие другие. Отныне эти звезды больше не смогут приехать в Россию. Некоторые из них тут же отреагировали на стоп-лист.
Алексей Потапенко, более известный, как Потап, опубликовал фото с женой Настей Каменских, подписав его едким комментарием.
«Наша с Настей реакция на запрет въезда в Россию на 50 лет. Чего так мало! Требую по 200 каждому! Гордость быть в этом списке!» - написал артист.
Женя Мильковский из группы «Нервы» назвал запрет «еще одной медалькой за отвагу». Людмила Сивацкая опубликовала фото с фильтром, который старит лицо, предположив, что так она будет выглядеть через 50 лет.
«Это я в 2072 году на съемках продолжения «Гранда». Такая: «Наконец-то, впустили», - написала Сивацкая.
Иван Дорн заметил, что российский список «сочнее, чем Global 500». Андрей Бедняков посетовала, что «так хотел в Воронеж на лето», а Надя Дорофеева спросила: «А я что, умру уже?»
Ранее на запрет отреагировал бывший ведущий программы «Орел и Решка» Антон Птушкин. В своих соцсетях он иронично заявил, что в таком случае выпуска его тревел-блога про Поволжье не будет.