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1 час назад

Стало известно о возвращении Урганта на Первый канал

Алиса Селезнёва

Телеведущий Иван Ургант уже три недели как вернулся в Россию и приступил к работе на Первом канале. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Teleprogramma.pro.

Стало известно о возвращении Урганта на Первый канал
Фото: ТАССТАСС

После начала российской спецоперации на Украине Иван Ургант уехал с семьей в Израиль. СМИ сообщали, что жена и дочери телеведущего подали документы на израильское гражданство. Сам Ургант имеет паспорт этой страны с 2018 года. Позже стало известно, что Ургант вернулся в Москву, его заметили в одном из московских ресторанов.

По словам знакомого с ситуацией источника, Урганта не было в России десять дней.

«Он уже давно, недели три как, прилетел и каждый день на работе», - пояснил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, призвавшего не записывать уехавших из России ведущих и артистов во враги государства и назвавшего телеведущего Ивана Урганта «большим патриотом».

Кадыров заявил, что и не знал, что для того, чтобы стать патриотом, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, «причем громко и пафосно», а потом вернуться обратно, когда «политический градус противостояния упадет».

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,Первый канал,
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