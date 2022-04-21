Стало известно о возвращении Урганта на Первый канал

Телеведущий Иван Ургант уже три недели как вернулся в Россию и приступил к работе на Первом канале. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Teleprogramma.pro.

Фото: ТАСС ТАСС

После начала российской спецоперации на Украине Иван Ургант уехал с семьей в Израиль. СМИ сообщали, что жена и дочери телеведущего подали документы на израильское гражданство. Сам Ургант имеет паспорт этой страны с 2018 года. Позже стало известно, что Ургант вернулся в Москву, его заметили в одном из московских ресторанов.

По словам знакомого с ситуацией источника, Урганта не было в России десять дней.

«Он уже давно, недели три как, прилетел и каждый день на работе», - пояснил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, призвавшего не записывать уехавших из России ведущих и артистов во враги государства и назвавшего телеведущего Ивана Урганта «большим патриотом».