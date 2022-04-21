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1 час назад

Макаревич прокомментировал отмену концертов «Машины времени»

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Лидер музыкального коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич сообщил о том, что группа впервые столкнулась с отменой концертов в конце 1970-х годов. Однако по началу «запретить и поймать» музыкантов было непросто по той причине, что они не состояли ни в каких организациях и выходили на сцены студенческих общежитий и домов культуры.

Макаревич прокомментировал отмену концертов «Машины времени»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце 1979 года коллектив присоединился к «Росконцерту». А в 1982 году после газетной статьи с критикой их творчества группа на полгода перестала существовать. В следующий раз она столкнулась с отменой в 2014 году.

«Годика на полтора нас записали в “друзья хунты”. Прошло и это. Я к тому, что, когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанатам, и напомнить — ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше», — прокомментировал в своем Telegram-канале Андрей Макаревич.

Напомним, что лидер музыкального коллектива за последнее время неоднократно отрицательно высказывался о России и ее жителях.

Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,
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