Наталья Фриске прокомментировала предположения, что из роддома ее встречал подставной актер

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья недавно вернулась домой из роддома. Встречать ее и ребенка из клиники приехал и отец малыша, несмотря на то, что пара рассталась несколько месяцев назад. Однако нашлись те, кто предположил, что на самом деле его роль сыграл посторонний человек.
По мнению скептиков, в качестве отца ребенка был приглашен некий актер. Якобы такая практика распространена среди одиноких женщин, которые хотят продемонстрировать семейную идиллию. Наталья Фриске прокомментировала эти домыслы. Она заявила, что старается не замечать подобные слухи и отвечать на них не собирается.
"Меня такие сплетни никак не трогают", - сказала она в беседе с корреспондентами издания Teleprogramma.pro.
В начале апреля у Натальи Фриске родилась дочь. Девочке дали необычное имя - Луна (ударение на "у").