Наталья Фриске прокомментировала предположения, что из роддома ее встречал подставной актер

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья недавно вернулась домой из роддома. Встречать ее и ребенка из клиники приехал и отец малыша, несмотря на то, что пара рассталась несколько месяцев назад. Однако нашлись те, кто предположил, что на самом деле его роль сыграл посторонний человек.