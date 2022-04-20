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9 минут назад

Джиган и Самойлова вернулись в Москву без детей

Вероника Полынина

Рэп-исполнитель Джиган и его жена Оксана Самойлова вернулись в Москву из Дубая.

Джиган и Самойлова вернулись в Москву без детей
Фото: соцсетисоцсети

Как рассказала Самойлова в сторис Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta), они с мужем приехали ненадолго и без детей «порешать свои дела».

Блогер заявила, что скучает по детям и уже хочет обратно в Дубай.

Самойлова продемонстрировала чемодан с «запрещенкой» - брендовыми сумками, которые она привезла своим подругам.

Джиган улетел в Израиль

Также супруга рэпера показала свой автомобиль, который она называет «серый штормик», и призналась, что в Дубае она по нему «действительно скучала».

Джиган и Оксана Самойлова с детьми переехали в ОАЭ в конце февраля.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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