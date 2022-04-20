Джиган и Самойлова вернулись в Москву без детей

Рэп-исполнитель Джиган и его жена Оксана Самойлова вернулись в Москву из Дубая.

Фото: соцсети соцсети

Как рассказала Самойлова в сторис Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta), они с мужем приехали ненадолго и без детей «порешать свои дела».

Блогер заявила, что скучает по детям и уже хочет обратно в Дубай.

Самойлова продемонстрировала чемодан с «запрещенкой» - брендовыми сумками, которые она привезла своим подругам.

Также супруга рэпера показала свой автомобиль, который она называет «серый штормик», и призналась, что в Дубае она по нему «действительно скучала».