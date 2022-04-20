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59 минут назад

Врач-терапевт посоветовал Баскову избавиться от опасной привычки

Елена Прошина

Врач-терапевт Юрий Серебрянский в интервью порталу BLITZ+ посоветовал певцу Николаю Баскову избавиться от привычки отправляться спать вместе со своей кошкой Шанель.

Врач-терапевт посоветовал Баскову избавиться от опасной привычки
Фото: РамблерРамблер

По словам медика, животное несет опасность здоровью исполнителя.

«Во-первых, в постели нужно спать не с кошкой, а либо с мужчиной, либо с женщиной. Во-вторых, кошка — это хорошее животное и ласковое, но после нее обязательно нужно мыть руки. Своим языком она вылизывает себя во всех местах. Поэтому целовать кошку, спать с ней не нужно», — предупредил Серебрянский.

Врач добавил, что животное также является переносчиком опасного заболевания — токсоплазмоза, которое вызывает у людей поражение головного мозга, являясь причиной образования кисты.

Кроме того, по словам Серебрянского, кошка может занести инфекцию в организм певца когтями.

Шоу-бизнес,Юрий Серебрянский,Николай Басков,
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