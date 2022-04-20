Врач-терапевт посоветовал Баскову избавиться от опасной привычки

Врач-терапевт Юрий Серебрянский в интервью порталу BLITZ+ посоветовал певцу Николаю Баскову избавиться от привычки отправляться спать вместе со своей кошкой Шанель.
По словам медика, животное несет опасность здоровью исполнителя.
«Во-первых, в постели нужно спать не с кошкой, а либо с мужчиной, либо с женщиной. Во-вторых, кошка — это хорошее животное и ласковое, но после нее обязательно нужно мыть руки. Своим языком она вылизывает себя во всех местах. Поэтому целовать кошку, спать с ней не нужно», — предупредил Серебрянский.
Врач добавил, что животное также является переносчиком опасного заболевания — токсоплазмоза, которое вызывает у людей поражение головного мозга, являясь причиной образования кисты.
Кроме того, по словам Серебрянского, кошка может занести инфекцию в организм певца когтями.