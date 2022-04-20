Врач-терапевт посоветовал Баскову избавиться от опасной привычки

«Во-первых, в постели нужно спать не с кошкой, а либо с мужчиной, либо с женщиной. Во-вторых, кошка — это хорошее животное и ласковое, но после нее обязательно нужно мыть руки. Своим языком она вылизывает себя во всех местах. Поэтому целовать кошку, спать с ней не нужно», — предупредил Серебрянский.