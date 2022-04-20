Шоумен Иван Ургант уже три недели находится в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам инсайдера, ведущий Первого канала уже вернулся к работе.

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«Урганта не было в России 10 дней, и он уже давно, недели три как, прилетел и каждый день на работе», — уточнил источник.

Ургант 11 марта сообщал, что уехал в отпуск и скоро вернется в Россию. После этого в СМИ стали обсуждать информацию о том, что шоу «Вечерний Ургант» больше не выйдет на Первом канале. «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — написал телеведущий на своей странице в одной из соцсетей.

По возвращении из Израиля телеведущий Иван Ургант выставил на продажу рублевский особняк. Об этом сообщает kp.ru.

Объявления о продаже особняка Ивана Урганта заметили на сайтах для реализации недвижимости. Цены от разных агентств колеблются от 150 до 160 млн руб., что, по данным «КП», в три раза меньше стоимости, по которой телеведущий приобрел дом в 2018 году.

Особняк находится в коттеджном поселке Горки-10, расположенном на 25-м километре Рублево-Успенского шоссе. Сообщается, что площадь дома составляет более 1000 квадратных метров, а размер всего участка — 160 соток. Дом включает 5 спален, 3 санузла, гостиную с камином, кинотеатр, тренажерный зал, SPA с бассейном и летнюю террасу. Непосредственно перед домом расположен пруд.

«Если внимательно изучить на сайтах недвижимости фотографии комнат, холла и закрытого бассейна, выясняется, что стены буквально изъедены черной плесенью», — пишет «КП».

По словам журналистов, главная причина появления плесени в особняке кроется в плохой гидроизоляции цоколя, что позволяет воде из пруда попадать в подвал.

В начале марта Иван Ургант уехал из России в Израиль, но к концу месяца вернулся обратно.

Телеведущий Иван Ургант в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отшутился от продажи своего дома на Рублевке с плесенью и заявил, что распространяющаяся информация является ложью от первого до последнего слова.

Ранее СМИ сообщили, что Иван Ургант выставил на продажу огромный особняк на Рублевке в знаменитом поселке Горки-10. Отмечалось, что дом буквально изъеден черной плесенью.

«Я сейчас продаю свою недвижимость… Но вы знайте, это ложь от первого до последнего слова! И теперь я вынужден продавать свою недвижимость, просто чтобы хоть как-то соответствовать тому, что обо мне пишут. Я привык быть тем, за кого меня принимают люди. Все, извините, агент идет!» - снова включил "Вечернего Урганта" Ваня.

В свою очередь родственник Урганта подтвердил «Радиоточке НСН», что информация о продаже особняка является ложью. Он также рассказал, что на фотографиях, распространенных в интернете, изображен дом, не имеющий к их семье никакого отношения.

«Я могу только улыбнуться и сказать, что это вранье и бред от первого до последнего слова. Я видел размещенные фотографии на разных сайтах. Так сфотографирован не его дом, там какой-то облупившийся особняк. Это не его вещь», - сказал собеседник агентства.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что в 2018 году Иван Ургант купил этот особняк с большим участком себе на сорокалетие. По данным издания, он стоил 7 млн долларов (около 400 млн рублей на тот момент). Особняк имеет площадь более тысячи квадратных метров и выполнен в классическом европейском стиле.

Иван Ургант стал объектом мощного шквала критики со стороны поклонников, прервав молчание через полтора месяца. Ведущий опубликовал в соцсетях своё новое фото, чтобы поздравить самого себя и свою передачу с днём рождения.

На снимке ведущий выглядит очень загорелым. Подпись под фото гласит: «44/10», что означает возраст самого актёра и возраст его передачи «Вечерний Ургант».

Однако, уточняет Teleprogramma.pro, вместо пожеланий удачи и поздравлений, на Урганта обрушились волны критики и хейта. Поклонники припомнили любимому ведущему, что он сбежал из России во время украинских событий. Публика буквально завалила артиста упрёками и сомнениями в его «большом патриотизме».

«Эх, Иван, Иван... А почему бы тебе не сказать на всю страну, какой ты, оказывается, патриот России?», «Эх, Ваня, а патриотом таким рисовался! Молчишь? Ну молчи... Главное, шкурку свою спас!», «Никогда не возвращайтесь, пожалуйста!», «До свидания, Иван. Вы теперь Джон», пишут в комментариях пользователи.

Некоторые сравнили Урганта с другими актёрами: «Дезертировал, Ванёк? Где тут смелость? Если бы не струсил, не молчал бы. Дмитрий Нагиев не промолчал, мужик. А Ванёчку уже пятый десяток, пора взрослеть!», «Шалом из России, не ожидали от вас такого», пишут разочарованные зрители.

На данный момент комментарии под публикацией с последним фото Урганта на странице во «ВКонтакте» закрыты.

Российский актер театра и кино Андрей Ургант высказался о гражданстве сына, телеведущего Ивана Урганта. В беседе с порталом Woman.ru артист затруднился ответить на вопрос, является ли его сын гражданином Израиля.

«Про израильское гражданство ничего не могу сказать, просто не знаю. Разве у нас это запрещено?» — сказал отец ведущего и добавил, что сегодня каждый человек, имея возможность и желание, может получить паспорт любой страны.

Также актер заявил, что нужно смотреть не на документы человека, а на его поступки.

«Я даже не могу сказать с уверенностью, есть ли у него гражданство Израиля. Сейчас Иван в России, этим все сказано», — заключил он.

Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах распространились сообщения о том, что телеведущий получил израильское гражданство. Также сообщалось о планах Урганта продать недвижимость в России и купить дом в Израиле.

Слухи об израильском гражданстве у Урганта появились на фоне известия об отъезде телеведущего с семьей из России в Израиль. Позднее Ургант объяснил, что отправился в Израиль, чтобы отдохнуть вместе с близкими, и пообещал вернуться домой. Вскоре стало известно, что он прилетел обратно в Россию.

Режиссер Никита Михалков раскритиковал уехавших из России деятелей культуры за «показной патриотизм».

В новом выпуске авторской программы «Бесогон ТВ» Михалков предложил Ивану Урганту и Максиму Галкину «высказаться как большим патриотам» и выступить перед беженцами или ранеными, как делает Григорий Лепс.

«Я не думаю, что популярность Григория Лепса меньше, чем у Ивана Урганта или Максима Галкина. Но только Лепс выступает и поет в госпитале, а Галкин во время променада на велосипеде в Израиле анонсирует свое турне», - возмутился режиссер.

Он заявил, что популярность покинувших Россию артистов резко упала, хотя еще недавно их очень любили.

«За возвращение Урганта на ТВ высказались всего 8% опрошенных, а против - 92. При том, что его очень любили. Он был популярен. Потому что любовь должна быть обоюдной, а ее не получилось», - констатировал Михалков.

Режиссер также выразил мнение, что «высшая свобода — это когда не нужно выбирать. Когда ты сделал свой выбор». Чтобы проиллюстрировать свое высказывание, режиссер запустил слайд-шоу из фотографий уехавших из России артистов под песню Андрея Куряева «Не живи с нелюбимой страной».

Близкий друг телеведущего Ивана Урганта выступил в защиту артиста и заявил NEWS.ru, что шоумен «остаётся в России», призвав «прекратить травлю». По его мнению, распуская слухи об эмиграции Урганта в Израиль, «кто-то безнаказанно врёт и оскорбляет Ивана, вероятно, за деньги». Информацию о планах ведущего навсегда покинуть страну он назвал клеветой и высказался за ужесточение ответственности за распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство.

Информация об эмиграции — ложь. Наверное, люди получают за это деньги, другой причины клеветать на Ивана не вижу, — заявил собеседник.

Друг Урганта попросил не раскрывать его личность, «чтобы не включаться в марафон, кто кого переругает», но заявил о необходимости «прекратить травлю» телеведущего. Он поделился возмущением из-за недавних видео в соцсетях, на которых были показаны расклеенные в Ленинградской области (Ургант родился в Санкт-Петербурге) листовки с фотографией шоумена и подписью «Крыса, возвращайся откуда приехал».

Что значит «откуда приехал»? Он никуда отсюда не уезжал и здесь [в России] остаётся. Пусть они сами уезжают, если им хочется. Нельзя же так врать и безнаказанно оскорблять человека! — добавил приятель ведущего.

По его мнению, «потоки лжи» можно остановить ужесточением ответственности в отношении людей, которые распространяют недостоверную информацию об уехавших из страны звёздах. Он напомнил, что недавно был принят закон об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что Иван Ургант в экстренном порядке продаёт свою элитную недвижимость в России и ведёт переговоры о возможной покупке жилья в Израиле или в Грузии.

Российский телеведущий Иван Ургант является большим патриотом своей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Иван Ургант — большой патриот. Не нужно клеветать на людей и записывать их в „пятую колонну“», — сообщил Песков в интервью телеканалу «Беларусь-1».