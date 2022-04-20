Лободе и Верке Сердючке запретили въезд в Россию на 50 лет

Более чем 30 украинским артистам, журналистам и работникам культуры запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом сообщают «Известия».

Причиной запрета стала критика специальной военной операции, проводимой Россией по защите жителей Донбасса. Впрочем, официальных комментариев от российских правоохранительных пока не поступало.

Ранее стало известно, что въезд в РФ до 2072 года запрещен видеоблогеру Антону Птушкину. Бывший ведущий программы «Орел и Решка» отреагировал на новость в соцсетях. Он иронично заявил, что в таком случае выпуска в его тревел-блоге про Поволжье не будет.