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30 минут назад

Лободе и Верке Сердючке запретили въезд в Россию на 50 лет

Елена Прошина

Более чем 30 украинским артистам, журналистам и работникам культуры запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом сообщают «Известия».

Лободе и Верке Сердючке запретили въезд в Россию на 50 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в перечне значится 31 человек. В их числе оказались телеведущие Дмитрий Комаров («Мир Наизнанку»), Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), музыканты Макс Барских, Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, Иван Дорн. Также в список попали актриса Мила Савицкая («Последний богатырь»), клипмейкер Алан Бадоев и теледоктор Евгений Комаровский.

Причиной запрета стала критика специальной военной операции, проводимой Россией по защите жителей Донбасса. Впрочем, официальных комментариев от российских правоохранительных пока не поступало.

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Ранее стало известно, что въезд в РФ до 2072 года запрещен видеоблогеру Антону Птушкину. Бывший ведущий программы «Орел и Решка» отреагировал на новость в соцсетях. Он иронично заявил, что в таком случае выпуска в его тревел-блоге про Поволжье не будет.

Шоу-бизнес,Антон Птушкин,Дмитрий Монатик,Анастасия Каменских,Макс Барских,Святослав Вакарчук,Иван Дорн,Евгений Комаровский,Андрей Данилко,Алан Бадоев,Алексей Потапенко,Дмитрий Комаров,Светлана Лобода,Андрей Бедняков,
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