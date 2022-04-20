Лободе и Верке Сердючке запретили въезд в Россию на 50 лет

Более чем 30 украинским артистам, журналистам и работникам культуры запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом сообщают «Известия».
Всего в перечне значится 31 человек. В их числе оказались телеведущие Дмитрий Комаров («Мир Наизнанку»), Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), музыканты Макс Барских, Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, Иван Дорн. Также в список попали актриса Мила Савицкая («Последний богатырь»), клипмейкер Алан Бадоев и теледоктор Евгений Комаровский.
Причиной запрета стала критика специальной военной операции, проводимой Россией по защите жителей Донбасса. Впрочем, официальных комментариев от российских правоохранительных пока не поступало.
Ранее стало известно, что въезд в РФ до 2072 года запрещен видеоблогеру Антону Птушкину. Бывший ведущий программы «Орел и Решка» отреагировал на новость в соцсетях. Он иронично заявил, что в таком случае выпуска в его тревел-блоге про Поволжье не будет.