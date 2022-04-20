Какие пластические операции сделала Леди Гага

«Ее щеки выглядят объемнее. Это неестественно для ее возраста. Ведь чем старше мы становимся, тем быстрее и сильнее уходит объем из этой зоны. Данный факт указывает на то, что Леди Гага использует специальный наполнитель», — прокомментировала Гарик.