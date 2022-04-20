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33 минуты назад

Косметолог разоблачила пластические операции Леди Гаги

Lenta.ru

Косметолог Тара Гарик из центра пластической хирургии в Нью-Йорке разоблачила пластические операции певицы Леди Гаги. Соответствующий материал приводит ОК!

Какие пластические операции сделала Леди Гага
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалистка предположила, что поп-исполнительница перенесла несколько косметологических вмешательств ради преображения внешности. Так, посредством соответствующих процедур она могла изменить черты лица.

«Ее губы выглядят так, словно их скорректировали с помощью подтяжки», — рассказала Гарик.

Кроме того, по словам косметолога, нос 36-летней знаменитости стал более очерченным, а щеки — округлыми.

«Ее щеки выглядят объемнее. Это неестественно для ее возраста. Ведь чем старше мы становимся, тем быстрее и сильнее уходит объем из этой зоны. Данный факт указывает на то, что Леди Гага использует специальный наполнитель», — прокомментировала Гарик.

Как сообщает издание, звезда фильма «Дома Gucci» и раньше увлекалась пластическими операциями и злоупотребляла филлерами.

«Я прошла тот период, когда была одержима инъекциями. Мне было плохо и тяжело. Я много курила и ходила в стрип-клубы», — приводит ее слова портал.

Раннее в апреле блогерша Шейла Флорес Перез сделала инъекцию небольшой дозой филлера и осталась с опухшими губами фиолетового цвета. Юзерша показала лицо на видео и рассказала, что воспаление не проходило на протяжении нескольких недель.

Шоу-бизнес,Стефани Джерманотта,
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