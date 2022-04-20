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49 минут назад

Бузова на видео высказалась о ситуации с российскими спортсменами

Александр Кузьмин

Ольга Бузова высказалась о ситуации с российскими спортсменами. Соответствующее видео телеведущая и певица опубликовала в своем Telegram.

«Все вы знаете, где я тренируюсь. Я тренируюсь в Федерации бокса России, и здесь висят фотографии наших олимпийцев, победителей мира. То же самое касается других видов спорта – футбол, хоккей, теннис. Наши самые крутые теннисисты больше не имеют возможности принимать участие в соревнованиях. Это вообще как? Пожалуйста, скажите мне, что это неправда», – заявила Бузова.

Популярная исполнительница также рассказала, что собирается высказать свое мнение на пресс-конференции, которая состоится завтра.

В минувший вторник стало известно, что российских спортсменов не допустят к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису. Об этом сообщило издание Sportico.

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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