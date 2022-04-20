«Все вы знаете, где я тренируюсь. Я тренируюсь в Федерации бокса России, и здесь висят фотографии наших олимпийцев, победителей мира. То же самое касается других видов спорта – футбол, хоккей, теннис. Наши самые крутые теннисисты больше не имеют возможности принимать участие в соревнованиях. Это вообще как? Пожалуйста, скажите мне, что это неправда», – заявила Бузова.