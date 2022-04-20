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1 час назад

В СМИ назвали «настоящий повод для эмиграции» Хаматовой

WomanHit.ru

Актриса Чулпан Хаматова одной из первых покинула Россию с началом военной операции. Недалеко от Риги у артистки есть дом в эко-поселке.

Назван реальный повод эмиграции Хаматовой
Фото: ТАССТАСС

До сих пор в Сети обсуждают отъезд звезды.

«От любви до ненависти одна роль — и стоило артистке перевоплотиться в Раису Горбачеву („Горбачев“, Театр наций) и Зулейху (сериал по книге Гузель Яхиной), как потоки жесткой критики от аудитории, не считающей Советский Союз филиалом ада, обрушился лично на актрису», — пишет KP.ru.

Журналист издания считает, что «чем дальше, тем больше Хаматова становилась чужой среди своих, возможно, все это и послужило настоящим поводом для эмиграции, а возможно, что-то другое, более глубокое».

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,
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