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11 минут назад

У подруги Собчак украли вино на полмиллиона рублей

Елена Прошина

Подругу Ксении Собчак дизайнера Яну Расковалову ограбили на 500 тысяч рублей. Бывший работник вынес из особняка две бутылки элитного вина. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Из дома подруги Собчак вынесли вина на полмиллиона
Фото: ТАССТАСС

О том, что особняк Расковаловых обокрали, супруги узнали случайно. Они обнаружили, что запасы элитного алкоголя поредели. Никто из домочадцев взять бутылки не мог, вино хранилось в специальном месте, и дети до него добраться не могли. Подозрение пало на работника по дому, который уволился около месяца назад. Об этом супруги сообщили в полицию.

«Поступило заявление о том, что из дома в поселке Барвиха 39-летний гражданин путем свободного доступа тайно похитил 2 бутылки французского вина Petrus 1981 года. Ущерб 500 тысяч рублей», — cообщил источник в полиции.

По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемого удалось найти, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее неизвестные проникли в дом бывшего худрука Большого театра Александра Лазарева в подмосковной Барвихе. Злоумышленники проникли в особняк ночью. Дирижер проснулся из-за шума, доносившегося с улицы и сразу позвонил в полицию. К моменту приезда правоохранительных органов, преступники успели проникнуть в дом и даже найти ценные вещи. Злоумышленники были пойманы с поличным.

Шоу-бизнес,Яна Расковалова,Александр Лазарев,Ксения Собчак,
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