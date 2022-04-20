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1 час назад

Кремль выразил благодарность выступающим для военных артистам

Lenta.ru

Кремль признателен деятелям культуры, которые дают выступления в поддержку российских военнослужащих, заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кремль выразил благодарность выступающим для военных артистам
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин, "конечно, в курсе" информации о таких артистах.

"Эти люди достойны восхищения, они все абсолютно правильно делают. Конечно, к этому относиться можно только в одном русле, мы им признательны за это. Главное, что они делают это по зову сердца, продолжая славные традиции, которые всегда были в нашей стране", - сказал Песков.

Шоу-бизнес,Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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