Кремль выразил благодарность выступающим для военных артистам

"Эти люди достойны восхищения, они все абсолютно правильно делают. Конечно, к этому относиться можно только в одном русле, мы им признательны за это. Главное, что они делают это по зову сердца, продолжая славные традиции, которые всегда были в нашей стране", - сказал Песков.