Галкину и Пугачевой предложили работу в Израиле

Местные жители высказались о том, сможет ли муж Примадонны собрать зрителей в этой стране.
Вторую неделю в интернете распространяется информация о том, что у Максима Галкина рабочие дела якобы идут не очень хорошо, и непонятно, на что семейство будет жить в скором времени. Впрочем, как оказалось, все не так печально: Максиму удалось найти работу в этой стране. У артиста уже запланирован и вовсю рекламируется длительный концертный тур по всей стране. Гастрольная деятельность начинается с приходом лета уже в Тель-Авиве, затем артист путешествует по стране, захватив такие крупные города, как Иерусалим и Хайфа. В израильских русскоязычных СМИ уже вышло несколько материалов, где рассказывается о Максиме Галкине и его выступлениях. По мнению тех, кто живет в стране, вполне возможно, что выступления артиста все-таки будут пользоваться популярностью, так как российские звезды обычно собирают залы.
«Просто тут не такие масштабы! Хотя и много желающих. Я думаю, соответствующее поколение людей купило бы билеты, — делится мнением с WomanHit.ru россиянка, живущая в Израиле. — Вот сюда приезжал Губерман — зал был полный, „Сплин“ — тоже полный зал. Билеты покупаются с радостью, когда кто-то приезжает. Я думаю, люди будут ходить на выступления».
Кроме того, стало известно, что Галкину с Пугачевой предложили вести передачу на русскоязычных телеканалах. Согласно информации, которая распространяется в израильских СМИ, супругов пригласили вести местное реалити-шоу «Русский Ниндзя» — прохождение полосы препятствий. Приняли ли они предложение, пока держится в секрете.