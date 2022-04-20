Галкину и Пугачевой предложили работу в Израиле

Вторую неделю в интернете распространяется информация о том, что у Максима Галкина рабочие дела якобы идут не очень хорошо, и непонятно, на что семейство будет жить в скором времени. Впрочем, как оказалось, все не так печально: Максиму удалось найти работу в этой стране. У артиста уже запланирован и вовсю рекламируется длительный концертный тур по всей стране. Гастрольная деятельность начинается с приходом лета уже в Тель-Авиве, затем артист путешествует по стране, захватив такие крупные города, как Иерусалим и Хайфа. В израильских русскоязычных СМИ уже вышло несколько материалов, где рассказывается о Максиме Галкине и его выступлениях. По мнению тех, кто живет в стране, вполне возможно, что выступления артиста все-таки будут пользоваться популярностью, так как российские звезды обычно собирают залы.