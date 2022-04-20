Розенбаум отозвал заявку на звание почетного гражданина Петербурга

Народный артист России Александр Розенбаум отозвал поданную в заксобрание Санкт-Петербурга заявку с его кандидатурой на присвоение звания Почетного гражданина города, сообщил депутат петербургского парламента Антон Соловьев.
«Александр Розенбаум отозвал свою заявку», – передает РИА «Новости» слова Соловьева.
Он также добавил, что артист сделал это в личном качестве. О причинах такого решения не сообщается.
«Решение принято о том, что мы будем голосовать и выбирать Почетного [гражданина] Санкт-Петербурга», – сказал председатель заксобрания Александр Бельский.
Ранее постоянная комиссия по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Санкт-Петербурга рекомендовала городскому парламенту рассмотреть в этом году вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Это часть обязательной процедуры, которая установлена законом города. Постановление о рассмотрении или отказе от него должно быть принято на закрытом заседании законодательного собрания не позднее 1 мая. В случае положительного решения, выборы почетных граждан состоятся на заседании перед Днем основания Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что в этом году внесены следующие кандидатуры: председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель совета директоров биотехнологической компании «Биокад» Дмитрий Морозов, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, народный артист РФ Александр Розенбаум, президент некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запада» Владимир Ходырев.
Звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» является высшей наградой города, которая присваивается гражданам России за выдающийся вклад в развитие Санкт-Петербурга, науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества. Звание присваивается на закрытом заседании парламента не реже одного раза в пять лет.
Напомним, в мае 2020 года заксобрание впервые за три года избрало почетных граждан Петербурга, его получили директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин.
Также на звание претендовали народная артистка СССР Эдита Пьеха и поэт Илья Резник.
Депутаты заксобрания, которые проголосовали за присвоение певице Эдите Пьехе звания почетного гражданина города, извинились перед ней за отказ большинства членов парламента голосовать за ее кандидатуру.