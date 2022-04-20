Розенбаум отозвал заявку на звание почетного гражданина Петербурга

Народный артист России Александр Розенбаум отозвал поданную в заксобрание Санкт-Петербурга заявку с его кандидатурой на присвоение звания Почетного гражданина города, сообщил депутат петербургского парламента Антон Соловьев.

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«Александр Розенбаум отозвал свою заявку», – передает РИА «Новости» слова Соловьева.

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Он также добавил, что артист сделал это в личном качестве. О причинах такого решения не сообщается.

«Решение принято о том, что мы будем голосовать и выбирать Почетного [гражданина] Санкт-Петербурга», – сказал председатель заксобрания Александр Бельский.

Ранее постоянная комиссия по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Санкт-Петербурга рекомендовала городскому парламенту рассмотреть в этом году вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Это часть обязательной процедуры, которая установлена законом города. Постановление о рассмотрении или отказе от него должно быть принято на закрытом заседании законодательного собрания не позднее 1 мая. В случае положительного решения, выборы почетных граждан состоятся на заседании перед Днем основания Санкт-Петербурга.

Звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» является высшей наградой города, которая присваивается гражданам России за выдающийся вклад в развитие Санкт-Петербурга, науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества. Звание присваивается на закрытом заседании парламента не реже одного раза в пять лет.

Напомним, в мае 2020 года заксобрание впервые за три года избрало почетных граждан Петербурга, его получили директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин.

Также на звание претендовали народная артистка СССР Эдита Пьеха и поэт Илья Резник.