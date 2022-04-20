Врач-терапевт предостерег Баскова от опасного хобби

Николай Басков признался, что каждую ночь спит с кошкой Шанель. Однако медики считают, что пускать животных в постель небезопасно. Врач Юрий Серебрянский рассказал, чем грозит золотому голосу эстрады его увлечение.
«Кошка – это ласковое животное, но после кошки обязательно нужно мыть руки», – говорит Серебрянский.
Домашние пушистики, конечно, вызывают у нас только положительные эмоции, но подпускать их к себе слишком близко опасно, уверяет доктор. Баскову он советует завязать с привычкой и отучить животное спать в постели.
«Кошка является переносчиком токсоплазмоза. У людей он вызывает поражение головного мозга, возникают кисты», – предупреждает специалист.
Ранее Николай Басков высказался о коллегах с Украины. «ФедералПресс» писал, что он больше не хочет делить сцену с ними.