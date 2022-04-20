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5 часов назад

Врач-терапевт предостерег Баскова от опасного хобби

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Николай Басков признался, что каждую ночь спит с кошкой Шанель. Однако медики считают, что пускать животных в постель небезопасно. Врач Юрий Серебрянский рассказал, чем грозит золотому голосу эстрады его увлечение.

Врач-терапевт предостерег Баскова от опасного хобби
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кошка – это ласковое животное, но после кошки обязательно нужно мыть руки», – говорит Серебрянский.

Домашние пушистики, конечно, вызывают у нас только положительные эмоции, но подпускать их к себе слишком близко опасно, уверяет доктор. Баскову он советует завязать с привычкой и отучить животное спать в постели.

«Кошка является переносчиком токсоплазмоза. У людей он вызывает поражение головного мозга, возникают кисты», – предупреждает специалист.

Ранее Николай Басков высказался о коллегах с Украины. «ФедералПресс» писал, что он больше не хочет делить сцену с ними.

Шоу-бизнес,Юрий Серебрянский,Николай Басков,
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