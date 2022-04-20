Проживающий в Испании актер Панин пожаловался на безденежье

Российский актер Алексей Панин признался, что ему не хватает денег на проживание за границей и воспитание дочери. Об этом сообщает StarHit.

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Несколько лет назад 44-летний Панин вместе с ребенком переехал жить в Испанию, но собирался продолжить сниматься в кино на родине. Однако, по словам артиста, российские деятели киноиндустрии начали отказываться от сотрудничества с ним, а потому сейчас он и его 14-летняя дочь вынуждены жить за границей на накопленные ранее средства, которых становится все меньше.

«Я должен был лететь в Россию, но уже не полечу, потому что вряд ли оттуда потом уеду. Денег осталось на небольшое количество времени, у меня ребенок, его надо кормить», — пожаловался Панин.

Звезда фильма «Жмурки» поведал, что главные роли в проектах ему давно перестали предлагать, а участвовать в эпизодах, предложения о которых поступают ему в Испании, он не намерен.

«В кино мне дорога закрыта давно! Я все время, что живу в Испании, приезжал в Россию на два съемочных дня. С 2015-го на меня идет волна хейта, мне перекрыли вход на все федеральные каналы. И в положительном ключе меня выставлять нельзя», — поделился актер.