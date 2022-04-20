В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
58 минут назад

Жена участника «Отпетых мошенников» назвала причастного к смерти Хаоса

Елена Прошина

Жена участника группы «Отпетые мошенники» Гарика Богомазова, Виктория, ответила на обвинения певца Сергея Аморалова в том, что именно она сыграла немалую роль в событиях, предшествовавших самоубийству Тома Хаоса. Об этом она рассказала изданию Teleprogramma.pro.

Жена участника «Отпетых мошенников» назвала причастного к смерти Хаоса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Виктория заявила, что до сих пор шокирована смертью Тома Хаоса. Она также раскритиковала заявления Аморалова о ее роли в случившейся трагедии.

«Мужской поступок — обвинить и переложить на меня всю вину. Передачу не смогла посмотреть, не готова наблюдать это шоу с измененными фактами. Я звонила и писала Сергею, чтобы урегулировать конфликт после написания им досудебных претензий. В ответ тишина, поэтому говорить, что двух дней не хватило, чтобы урегулировать этот конфликт, — просто вранье с его стороны», - рассказала Богомазова.

По ее словам, Хаос был подавлен из-за травли, которая велась в официальной группе в соцсетях «Отпетых мошенников». Певец звонил Аморалову и хотел вернуться в группу. Однако тот не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. Виктория подчеркнула, что следствие скоро покажет, кто на самом деле причастен к смерти певца. По ее словам, домыслы останутся на совести другой стороны.

«Сергей сейчас выбрал позицию «отмывания» себя, так как уже прижали со всех сторон», — заметила Виктория Богомазова.

Между тем адвокат Геннадий Нефедовский заметил, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В настоящее время проходит проверка и допросы.

Напомним, Том Хаос умер 10 марта. Его нашли мертвым в собственном доме. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид. По словам друзей певца, в последнее время после ухода из группы он находился в затяжной депрессии.

Шоу-бизнес,Сергей Аморалов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители