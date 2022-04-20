Жена участника «Отпетых мошенников» назвала причастного к смерти Хаоса

Жена участника группы «Отпетые мошенники» Гарика Богомазова, Виктория, ответила на обвинения певца Сергея Аморалова в том, что именно она сыграла немалую роль в событиях, предшествовавших самоубийству Тома Хаоса. Об этом она рассказала изданию Teleprogramma.pro.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Виктория заявила, что до сих пор шокирована смертью Тома Хаоса. Она также раскритиковала заявления Аморалова о ее роли в случившейся трагедии.

«Мужской поступок — обвинить и переложить на меня всю вину. Передачу не смогла посмотреть, не готова наблюдать это шоу с измененными фактами. Я звонила и писала Сергею, чтобы урегулировать конфликт после написания им досудебных претензий. В ответ тишина, поэтому говорить, что двух дней не хватило, чтобы урегулировать этот конфликт, — просто вранье с его стороны», - рассказала Богомазова.

По ее словам, Хаос был подавлен из-за травли, которая велась в официальной группе в соцсетях «Отпетых мошенников». Певец звонил Аморалову и хотел вернуться в группу. Однако тот не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. Виктория подчеркнула, что следствие скоро покажет, кто на самом деле причастен к смерти певца. По ее словам, домыслы останутся на совести другой стороны.

«Сергей сейчас выбрал позицию «отмывания» себя, так как уже прижали со всех сторон», — заметила Виктория Богомазова.

Между тем адвокат Геннадий Нефедовский заметил, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В настоящее время проходит проверка и допросы.