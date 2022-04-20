Экс-ведущему "Орла и Решки" «пожизненно» запретили въезд в Россию

Блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет — до 2072 года. Как сообщает Telegram-канал Baza, ограничения связаны с его высказываниями касательно спецоперации РФ на Украине.

Фото: Youtube Youtube

По информации канала, запрет для экс-ведущего «Орла и Решки» действует с 16 апреля 2022 года. Через месяц Птушкину исполнится 38 лет, а значит приехать в Россию блогер сможет лишь когда ему исполнится почти 88 лет. Такой запрет можно назвать пожизненным.

Отметим, что ранее въезд в Россию на 50 лет также запретили не менее 20 украинским артистам, журналистам и блогерам, в число которых входят Макс Барских, Монатик, Верка Сердючка, Лобода, Андрей Бедняков, доктор Евгений Комаровский. Подтвердить наличие ограничений пока удалось лишь в случае Птушкина.