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32 минуты назад

Экс-ведущему "Орла и Решки" «пожизненно» запретили въезд в Россию

Елена Прошина

Блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет — до 2072 года. Как сообщает Telegram-канал Baza, ограничения связаны с его высказываниями касательно спецоперации РФ на Украине.

Экс-ведущему "Орла и Решки" «пожизненно» запретили въезд в Россию
Фото: YoutubeYoutube

По информации канала, запрет для экс-ведущего «Орла и Решки» действует с 16 апреля 2022 года. Через месяц Птушкину исполнится 38 лет, а значит приехать в Россию блогер сможет лишь когда ему исполнится почти 88 лет. Такой запрет можно назвать пожизненным.

Отметим, что ранее въезд в Россию на 50 лет также запретили не менее 20 украинским артистам, журналистам и блогерам, в число которых входят Макс Барских, Монатик, Верка Сердючка, Лобода, Андрей Бедняков, доктор Евгений Комаровский. Подтвердить наличие ограничений пока удалось лишь в случае Птушкина.

Отметим, что после ухода из «Орла и Решки» Птушкин продолжил вести блог о путешествиях в одиночку. Сейчас на его канал на YouTube подписаны почти 6 млн зрителей.

Шоу-бизнес,Антон Птушкин,Макс Барских,Евгений Комаровский,Андрей Бедняков,
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