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2 часа назад

53-летняя Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа

Lenta.ru

Американская актриса Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа и порадовала поклонников. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа
Фото: ReutersReuters

53-летняя знаменитость разместила видео с коллегой по сериалу «Друзья» Кортни Кокс. На размещенных кадрах видно, что на лицо женщин не нанесен мейкап. Приятельницы снялись в футболках с логотипом благотворительной организации Americares, которая занимается ликвидацией последствий стихийных бедствий и организацией гуманитарной помощи.

«Друзья навсегда», — подписала звезда пост, который набрал больше 20 миллионов просмотров.

Подписчики восхитились внешностью Энистон в комментариях под роликом.

«Вы обе выглядите потрясающе», «Прекрасные», «Обожаю вас», «Вы выглядите просто идеально», «Естественная красота», «Идеальные», «Красотки», «Люблю вас!» — высказывались фанаты.

В декабре 2021 года Дженнифер Энистон снялась в белье для обложки журнала The Hollywood Reporter. Ее запечатлели в нескольких образах. Так, на первом фото она позировала c распущенными волосами в белом бюстгальтере и брюках свободного кроя с высокой посадкой модного дома Fendi.

Шоу-бизнес,Кортни Кокс,Дженнифер Энистон,
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