Реакция Джонни Деппа на показания сестры в суде попала на видео

Джонни Депп с улыбкой отреагировал на показания своей сестры в суде. Родственница актера отметила, что ее брат в серии фильмов «Пираты Карибского моря» исполнял роль не просто пирата, а капитана Джека Воробья. На такое замечание актер мило улыбнулся и поправил волосы. Соответствующее видео появилось в Сети.
Напомним, Джонни Депп судится со своей бывшей супругой актрисой Эмбер Херд, которая обвинила его в домашнем насилии. Однако сам Депп отвергает все обвинения, заявляя, что они не соответствуют действительности. Актер обвиняет экс-возлюбленную в клевете.