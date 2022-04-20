Реакция Джонни Деппа на показания сестры в суде попала на видео

Джонни Депп с улыбкой отреагировал на показания своей сестры в суде. Родственница актера отметила, что ее брат в серии фильмов «Пираты Карибского моря» исполнял роль не просто пирата, а капитана Джека Воробья. На такое замечание актер мило улыбнулся и поправил волосы. Соответствующее видео появилось в Сети.