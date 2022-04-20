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17 минут назад

Реакция Джонни Деппа на показания сестры в суде попала на видео

Александр Кузьмин

Джонни Депп с улыбкой отреагировал на показания своей сестры в суде. Родственница актера отметила, что ее брат в серии фильмов «Пираты Карибского моря» исполнял роль не просто пирата, а капитана Джека Воробья. На такое замечание актер мило улыбнулся и поправил волосы. Соответствующее видео появилось в Сети.

Напомним, Джонни Депп судится со своей бывшей супругой актрисой Эмбер Херд, которая обвинила его в домашнем насилии. Однако сам Депп отвергает все обвинения, заявляя, что они не соответствуют действительности. Актер обвиняет экс-возлюбленную в клевете.

Шоу-бизнес,Видео,Джонни Депп,
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