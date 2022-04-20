Оскорбившая россиян Лазарева сделала новое заявление

Эмигрировавшая в Испанию телеведущая Татьяна Лазарева сделала новое заявление после скандала, который разгорелся из-за ее провокационных слов в сторону россиян. В своем личном блоге она отметила, что на фоне пристального внимания отечественных СМИ и хейтеров ее «броня закалилась».

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«Спешу сообщить, что уровень моей закаленности за последнее время достиг высочайшей твердости. Многое за эти годы я прошла, уж поверьте! Как говорится, броня крепка, и Таньки наши быстры», — приводит ее слова Teleprogramma.pro.

Напомним, после начала спецоперации РФ по денацификации Украины, Лазарева некоторое время находилась в Киеве. В конце марта телеведущая перебралась в Испанию, откуда заявила, что не будет возвращаться в Россию. Позднее к ней перебрался и ее бывший муж, юморист Михаил Шац.