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44 минуты назад

Оскорбившая россиян Лазарева сделала новое заявление

Рамблер

Эмигрировавшая в Испанию телеведущая Татьяна Лазарева сделала новое заявление после скандала, который разгорелся из-за ее провокационных слов в сторону россиян. В своем личном блоге она отметила, что на фоне пристального внимания отечественных СМИ и хейтеров ее «броня закалилась».

Оскорбившая россиян Лазарева сделала новое заявление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спешу сообщить, что уровень моей закаленности за последнее время достиг высочайшей твердости. Многое за эти годы я прошла, уж поверьте! Как говорится, броня крепка, и Таньки наши быстры», — приводит ее слова Teleprogramma.pro.

Напомним, после начала спецоперации РФ по денацификации Украины, Лазарева некоторое время находилась в Киеве. В конце марта телеведущая перебралась в Испанию, откуда заявила, что не будет возвращаться в Россию. Позднее к ней перебрался и ее бывший муж, юморист Михаил Шац.

Накануне Лазарева появилась в программе украинской компании «Студия Квартал-95», где ее назвали специальным корреспондентом. В эфире женщина рассказывает о ситуации в России, добавляя колкости в адрес соотечественников.

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