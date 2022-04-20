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44 минуты назад

Стало известно о запрете блогеру Птушкину въезда в Россию на 50 лет

Lenta.ru

Украинскому видеоблогеру и телеведущему Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года. Об этом стало известно Baza.

Птушкину запретили въезд в Россию
Фото: wikipediаwikipediа

По информации издания, блогеру запретили въезд в страну на 50 лет — до 2072 года. Соответствующая мера была принята из-за его жестких критических высказываний в отношении спецоперации на Украине. Отмечается, что запрет на въезд в Россию для Птушкина действует с 16 апреля этого года.

Ранее въезд в Россию запретили украинскому врачу и телеведущему Евгению Комаровскому. Доктору запретили пересекать границу России «в целях обеспечения обороноспособности, безопасности государства, общественного порядка либо для защиты здоровья населения».

Мера в отношении Комаровского была принята из-за его постов в социальных сетях, характер которых с начала событий на Украине изменился в сторону антироссийских призывов.

О начале спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, ее целью является «денацификация и демилитаризация Украины».

Шоу-бизнес,Антон Птушкин,Евгений Комаровский,Владимир Путин,
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