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48 минут назад

Блогер Птушкин отреагировал на запрет въезда в Россию

Lenta.ruиещё 1

Популярный украинский видеоблогер и бывший ведущий программы «Орел и решка» Антон Птушкин отреагировал на запрет въезда на территорию России до 2072 года. Соответствующий пост появился на его странице в Twitter.

Птушкин отреагировал на запрет въезда в Россию
Фото: wikipediаwikipediа

«Короче, выпуска про Поволжье не будет», — написал Птушкин.

О том, что блогеру запретили въезд в Россию на 50 лет, стало известно утром 20 апреля. Сообщалось, что такая мера была принята из-за высказываний Птушкина о спецоперации России на Украине.

До этого въезд в Россию запретили украинскому телеведущему и врачу-педиатру Евгению Комаровскому. Уточнялось, что ему запретили пересекать российскую границу «в целях обеспечения обороноспособности, безопасности государства, общественного порядка либо для защиты здоровья населения». Поводом стали антироссийские посты доктора в соцсетях.

24 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к согражданам объявил о начале спецоперации на Украине.

Шоу-бизнес,Антон Птушкин,Евгений Комаровский,Владимир Путин,
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