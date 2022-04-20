Птушкин отреагировал на запрет въезда в Россию

Популярный украинский видеоблогер и бывший ведущий программы «Орел и решка» Антон Птушкин отреагировал на запрет въезда на территорию России до 2072 года. Соответствующий пост появился на его странице в Twitter.

Фото: wikipediа wikipediа

«Короче, выпуска про Поволжье не будет», — написал Птушкин.

О том, что блогеру запретили въезд в Россию на 50 лет, стало известно утром 20 апреля. Сообщалось, что такая мера была принята из-за высказываний Птушкина о спецоперации России на Украине.

До этого въезд в Россию запретили украинскому телеведущему и врачу-педиатру Евгению Комаровскому. Уточнялось, что ему запретили пересекать российскую границу «в целях обеспечения обороноспособности, безопасности государства, общественного порядка либо для защиты здоровья населения». Поводом стали антироссийские посты доктора в соцсетях.