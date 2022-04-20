Названа стоимость недвижимости Ивана Урганта

«Комсомольская правда» сообщила, что телеведущий Иван Ургант пытается продать особняк на Рублёвке в посёлке Горки-10. Артист купил этот дом в 2018 году, по слухам, за $7 млн, сейчас продаёт его за 150 млн рублей, утверждает издание со ссылкой на сайты по продаже недвижимости.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Особняк построен в классическом европейском стиле, его площадь — более 1000 квадратных метров. В доме пять спален, три санузла, гостиная с камином, кинозал, тренажёрный зал, есть СПА с бассейном и роскошная летняя терраса. Площадь всей усадьбы — 160 соток, перед домом есть пруд. Особняк находится на закрытой территории.

Видео дня

По информации газеты, изначально дом был куплен для большой семьи Ивана Урганта, они переехали туда, но вскоре выяснилось, что в особняке цветёт плесень. С этого момента дом стоит закрытым, его пытались сдать в аренду за 2 млн рублей в месяц — как указано на одном из сайтов, но желающих не нашлось.

Параллельно телеведущий выставил на торги двухуровневый пентхаус в башне «Меркурий» в «Москва-Сити». Объект продаётся не на публичных площадках, а через специальных агентов по элитной недвижимости. Его стоимость оценивают до 500 млн рублей.

Ивану Урганту принадлежит квартира в «Клубном доме на Смоленском бульваре» рядом с высоткой МИД. В апартаментах — четыре комнаты, два санузла, площадь квартиры — 267 квадратных метров. На одном из сайтов аналогичная квартира продаётся за 290 млн рублей.

Как сообщает издание, вернувшегося в Россию артиста видели в другом его загородном доме — в подмосковной деревне Иславское. Дом построен в стиле минимализм, навскидку его оценивают в 200 млн рублей.

Также у отпрыска знаменитой династии есть квартира в Санкт-Петербурге. Это трёхкомнатные апартаменты площадью 115 квадратных метров на набережной Крюкова канала с видом на Мариинский театр и исторический дом, в котором жил Фёдор Шаляпин.