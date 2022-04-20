Галкин отреагировал на слухи о допросе полицией в Израиле

«Уважаемые издания написали, что я подозреваюсь в чьем-то убийстве – что я кого-то убил или был свидетелем, и полиция меня задержала... Вы уже написали, что я хожу по парикмахерским, жалуюсь, что дети мои не могут быть устроены в школу, что Алла в предынфарктном состоянии, и у меня все так плохо... Мне хорошо», – передает РИА «Новости» сообщение артиста.