Галкин отреагировал на слухи о допросе полицией в Израиле

Шоумен Максим Галкин заявил, что после отъезда в Израиль уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», но отметил, что у него «все хорошо».
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Галкина якобы доставили в полицию Израиля по делу о гибели неизвестного мужчины, утонувшего по невыясненным причинам после общения с артистом.
«Уважаемые издания написали, что я подозреваюсь в чьем-то убийстве – что я кого-то убил или был свидетелем, и полиция меня задержала... Вы уже написали, что я хожу по парикмахерским, жалуюсь, что дети мои не могут быть устроены в школу, что Алла в предынфарктном состоянии, и у меня все так плохо... Мне хорошо», – передает РИА «Новости» сообщение артиста.
Галкин добавил, что «уровень вранья» о нем и его семье «достиг апофеоза», порекомендовал «желтушникам» обратить внимание на молодых артистов и оставить его в покое.
«Почему вы до сих пор про меня пишете, вы же так переживали, что я занимаю чье-то место, что не прорываются какие-то молодые таланты? Пишите про них! Отстаньте от меня», – заявил юморист.
Напомним, сообщалось, что певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин проживают в средиземноморском поселке Кесария в Израиле, особняк, в котором они проживают, сняли на видео. Галкин опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет.