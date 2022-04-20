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5 минут назад

Галкин пожаловался на «вранье» о нем

Деловая газета "Взгляд"

Шоумен Максим Галкин заявил, что после отъезда в Израиль уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», но отметил, что у него «все хорошо».

Галкин отреагировал на слухи о допросе полицией в Израиле
Фото: ТАССТАСС

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Галкина якобы доставили в полицию Израиля по делу о гибели неизвестного мужчины, утонувшего по невыясненным причинам после общения с артистом.

«Уважаемые издания написали, что я подозреваюсь в чьем-то убийстве – что я кого-то убил или был свидетелем, и полиция меня задержала... Вы уже написали, что я хожу по парикмахерским, жалуюсь, что дети мои не могут быть устроены в школу, что Алла в предынфарктном состоянии, и у меня все так плохо... Мне хорошо», – передает РИА «Новости» сообщение артиста.

Галкин добавил, что «уровень вранья» о нем и его семье «достиг апофеоза», порекомендовал «желтушникам» обратить внимание на молодых артистов и оставить его в покое.

«Почему вы до сих пор про меня пишете, вы же так переживали, что я занимаю чье-то место, что не прорываются какие-то молодые таланты? Пишите про них! Отстаньте от меня», – заявил юморист.

Напомним, сообщалось, что певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин проживают в средиземноморском поселке Кесария в Израиле, особняк, в котором они проживают, сняли на видео. Галкин опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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