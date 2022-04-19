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1 час назад

Лепса заметили в Большом театре с «синяком» под глазом

Елена Прошина

Российского певца Григория Лепса заметили в Большом театре в Москве с пятном под правым глазом, которое похоже на синяк. Как сообщает «Вечерняя Москва», один из посетителей сфотографировал артиста, когда он общался со своими спутниками.

Лепса заметили в Большом театре с «синяком» под глазом
Фото: соцсетисоцсети

На фотографии Лепс в очках, однако «синяк» заметен даже под ними. Позднее в Telegram-канале певца тоже появилась фотография из театра — на ней тоже можно разглядеть пятно.

Никакой информации о том, что могло случиться с певцом, нет. Представители Лепса отказались комментировать ситуацию.

Напомним, что ранее Лепс испугал поклонников возможной болезнью. Григорий опубликовал в соцсетях новое фото после поездки в Дубай, на котором видно, что он серьезно исхудал. Как объяснил артист, он решил сбросить лишний вес и для этого исключил из рациона свинину — вместо нее он старается есть больше морепродуктов.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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