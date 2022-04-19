Лепса заметили в Большом театре с «синяком» под глазом

Российского певца Григория Лепса заметили в Большом театре в Москве с пятном под правым глазом, которое похоже на синяк. Как сообщает «Вечерняя Москва», один из посетителей сфотографировал артиста, когда он общался со своими спутниками.

Фото: соцсети соцсети

На фотографии Лепс в очках, однако «синяк» заметен даже под ними. Позднее в Telegram-канале певца тоже появилась фотография из театра — на ней тоже можно разглядеть пятно.

Никакой информации о том, что могло случиться с певцом, нет. Представители Лепса отказались комментировать ситуацию.