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1 час назад

Солист группы Måneskin вышел на сцену в БДСМ-белье

Елена Прошина

Солист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид выступил перед фанатами на музыкальном фестивале Coachella в БДСМ-белье.

Солист группы Måneskin вышел на сцену в БДСМ-белье
Фото: аррарр

Видеомоменты и фотографии с шоу появились в аккаунте коллектива в Instagram* (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремисткой).

На записи и снимках видно, что музыкант вышел на сцену в коротких черных трусах, поверх которых разместил кожаный предмет гардероба, напоминающий балетный бандаж. Свой образ он также дополнил лакированными ботфортами на каблуках, одним чулком в сетку и украшенной металлическими заклепками портупеей. Помимо этого на одной из фотографий поверх белья музыкант накинул розовый пеньюар.

Стоит отметить, что остальные участники группы предпочли одеться более сдержанно. Но особый восторг у фанатов вызвал именно образ солиста.

«Вот это настоящий рок-н-ролл», «На мой взгляд, слишком горячо», «О боже, это видео в халате...», «Ты делаешь меня бисексуальным», написали в комментариях под постом фанаты.

Напомним, что в 2021 году итальянская группа Måneskin победила в конкурсе «Евровидение».

Шоу-бизнес,Давид Дамиано,
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