Ляйсан Утяшева: «Пока не готова обсуждать это»

Гимнастка и актриса Ляйсан Утяшева перед премьерой ее танцевального спектакля Carmen P.S в Санкт-Петербурге ответила на вопросы журналистов «Комсомольской правды» https://www.spb.kp.ru/daily/27381/4575309/ о возможном пополнении в их с юмористом Павлом Волей семье. Она призналась, что действительно вместе с мужем думает о третьем ребенке.

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«Конечно, я задумываюсь о третьем ребенке. Но тема для меня очень личная, пока не готова публично обсуждать ее», — сказала Ляйсан.

Ранее гимнастка в своих соцсетях поделилась видео, на котором Воля держит на руках маленького ребенка и предлагает жене обзавестись еще одним малышом. Данный ролик породил в среде поклонников массу слухов и предположений, в частности о скором пополнении в семье звездной пары.