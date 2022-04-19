В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
38 минут назад

Ляйсан Утяшева о третьей беременности: «Задумываюсь, но пока не готова обсуждать это»

Елена Прошина

Гимнастка и актриса Ляйсан Утяшева перед премьерой ее танцевального спектакля Carmen P.S в Санкт-Петербурге ответила на вопросы журналистов «Комсомольской правды» https://www.spb.kp.ru/daily/27381/4575309/ о возможном пополнении в их с юмористом Павлом Волей семье. Она призналась, что действительно вместе с мужем думает о третьем ребенке.

Ляйсан Утяшева: «Пока не готова обсуждать это»
Фото: ТАССТАСС

«Конечно, я задумываюсь о третьем ребенке. Но тема для меня очень личная, пока не готова публично обсуждать ее», — сказала Ляйсан.

Ранее гимнастка в своих соцсетях поделилась видео, на котором Воля держит на руках маленького ребенка и предлагает жене обзавестись еще одним малышом. Данный ролик породил в среде поклонников массу слухов и предположений, в частности о скором пополнении в семье звездной пары.

Напомним, что Утяшева и Воля находятся в браке уже почти десять лет. Пара воспитывает двоих детей — сына Роберта и дочь Софию.

Шоу-бизнес,Ляйсан Утяшева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители