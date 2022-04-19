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1 час назад

Волочкова успокоила поклонников фото со своим бойфрендом

Елена Прошина

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях фотографию со своим ухажером Дмитрием. Как сообщает «Газета.Ru», так танцовщица решила успокоить фанатов, объяснив, что все еще состоит в отношениях с мужчиной.

Волочкова успокоила поклонников фото со своим бойфрендом
Фото: соцсетисоцсети

«На вопросы некоторых: "А где же Дима?" Отвечаю: вот он рядом на диване. Просто мы не выставляем совместные фото. Не считаем нужным. Многих не поймешь. Одни говорят: "Счастье любит тишину". Другие: "А где же Дима?"» — заявила она.

Напомним, что первый снимок с Дмитрием Волочкова опубликовала в феврале — тогда они посетили мужской монастырь в Калужской области. Балерина нередко делится подробностями своей личной жизни с поклонниками, а потому отсутствие новых снимков породили слухи о разрыве.

Кроме того, недавно Волочкова посетила Санкт-Петербург, где встретилась с экс-возлюбленным Олегом, что только усилило подозрения подписчиков.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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