Волочкова успокоила поклонников фото со своим бойфрендом

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях фотографию со своим ухажером Дмитрием. Как сообщает «Газета.Ru», так танцовщица решила успокоить фанатов, объяснив, что все еще состоит в отношениях с мужчиной.
«На вопросы некоторых: "А где же Дима?" Отвечаю: вот он рядом на диване. Просто мы не выставляем совместные фото. Не считаем нужным. Многих не поймешь. Одни говорят: "Счастье любит тишину". Другие: "А где же Дима?"» — заявила она.
Напомним, что первый снимок с Дмитрием Волочкова опубликовала в феврале — тогда они посетили мужской монастырь в Калужской области. Балерина нередко делится подробностями своей личной жизни с поклонниками, а потому отсутствие новых снимков породили слухи о разрыве.
Кроме того, недавно Волочкова посетила Санкт-Петербург, где встретилась с экс-возлюбленным Олегом, что только усилило подозрения подписчиков.