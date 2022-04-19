Волочкова успокоила поклонников фото со своим бойфрендом

«На вопросы некоторых: "А где же Дима?" Отвечаю: вот он рядом на диване. Просто мы не выставляем совместные фото. Не считаем нужным. Многих не поймешь. Одни говорят: "Счастье любит тишину". Другие: "А где же Дима?"» — заявила она.