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58 минут назад

Набравшая семь килограмм на гормонах Бузова похвасталась своими успехами на пилоне.

Елена Прошина

Телеведущая и певица Ольга Бузова, которая из-за проблем с рукой и приема гормональных препаратов набрала семь килограмм, похвасталась своими успехами на пилоне.

Располневшая Бузова похвасталась своими успехами на пилоне
Фото: ТАССТАСС

Соответствующим видео она поделилась с поклонниками в своем Telegram-канале. https://t.me/byzovahouse/524

«Так, мои хорошие, сегодня 19 апреля — День велосипеда. Но я кручу не педали, а кручусь на пилоне», — сказала на записи

Бузова, после чего направилась к шесту.

На кадрах певица предстала в черном обтягивающем боди, кожаных мини-шортах, туфлях на небольшом каблуке и наколенниках. Волосы Бузова собрала в высокий хвост.

Видео вызвало неоднозначную реакцию у поклонников певицы. Одни сразу же начали критиковать Бузова:

«Нелепая», «Оля, заведи наконец-то себе мужчину и роди ребенка», «Она напоминает мне Бритни Спирс в настоящем». А другие выразили восхищение и поддержку певице: «Красиво крутишься», «Оля, ты молодец!», «Трудяга, молодец».

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