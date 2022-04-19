Располневшая Бузова похвасталась своими успехами на пилоне

Телеведущая и певица Ольга Бузова, которая из-за проблем с рукой и приема гормональных препаратов набрала семь килограмм, похвасталась своими успехами на пилоне.
Соответствующим видео она поделилась с поклонниками в своем Telegram-канале. https://t.me/byzovahouse/524
«Так, мои хорошие, сегодня 19 апреля — День велосипеда. Но я кручу не педали, а кручусь на пилоне», — сказала на записи
Бузова, после чего направилась к шесту.
На кадрах певица предстала в черном обтягивающем боди, кожаных мини-шортах, туфлях на небольшом каблуке и наколенниках. Волосы Бузова собрала в высокий хвост.
Видео вызвало неоднозначную реакцию у поклонников певицы. Одни сразу же начали критиковать Бузова:
«Нелепая», «Оля, заведи наконец-то себе мужчину и роди ребенка», «Она напоминает мне Бритни Спирс в настоящем». А другие выразили восхищение и поддержку певице: «Красиво крутишься», «Оля, ты молодец!», «Трудяга, молодец».