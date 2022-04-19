Андрей Губин сообщил о планах покинуть Россию

Певец Андрей Губин собирается в ближайшем будущем покинуть Россию. Популярный артист многие годы провел за рубежом и теперь снова намерен выехать. Исполнитель хита «Мальчик-бродяга» сильно устал от некоторых бытовых реалий в России.
«Каждый день происходит какая-то мерзость», - посетовал артист.
Андрею сильно мешают шумные соседи, которые, по его словам, регулярно поют дурными голосами.
В ближайшее время Губин намерен вылететь в Египет. Соответствующие сведения он представил в телешоу «Хватит слухов!». При этом решение певца связано не только с издержками проживания в многоквартирном доме, но и медицинскими показателями. В течение многих лет Андрей страдает из-за неврологического недуга – левосторонней прозопалгии. При данном диагнозе люди ощущают боль во всем теле. Справиться с неприятными ощущениями ему помогают заплывы в море. В жаркую страну популярный артист намерен отправиться летом.
Напомним, что Губин стал вести затворнический образ жизни после того, как один за другим ушли из жизни его родители.