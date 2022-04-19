Андрей Губин сообщил о планах покинуть Россию

Певец Андрей Губин собирается в ближайшем будущем покинуть Россию . Популярный артист многие годы провел за рубежом и теперь снова намерен выехать. Исполнитель хита «Мальчик-бродяга» сильно устал от некоторых бытовых реалий в России.

В ближайшее время Губин намерен вылететь в Египет. Соответствующие сведения он представил в телешоу «Хватит слухов!». При этом решение певца связано не только с издержками проживания в многоквартирном доме, но и медицинскими показателями. В течение многих лет Андрей страдает из-за неврологического недуга – левосторонней прозопалгии. При данном диагнозе люди ощущают боль во всем теле. Справиться с неприятными ощущениями ему помогают заплывы в море. В жаркую страну популярный артист намерен отправиться летом.