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20 минут назад

Андрей Губин сообщил о планах покинуть Россию

Суть событий

Певец Андрей Губин собирается в ближайшем будущем покинуть Россию. Популярный артист многие годы провел за рубежом и теперь снова намерен выехать. Исполнитель хита «Мальчик-бродяга» сильно устал от некоторых бытовых реалий в России.

«Каждый день происходит какая-то мерзость», - посетовал артист.

Андрею сильно мешают шумные соседи, которые, по его словам, регулярно поют дурными голосами.

Стала известна стоимость съемного жилья Андрея Губина в Москве

В ближайшее время Губин намерен вылететь в Египет. Соответствующие сведения он представил в телешоу «Хватит слухов!». При этом решение певца связано не только с издержками проживания в многоквартирном доме, но и медицинскими показателями. В течение многих лет Андрей страдает из-за неврологического недуга – левосторонней прозопалгии. При данном диагнозе люди ощущают боль во всем теле. Справиться с неприятными ощущениями ему помогают заплывы в море. В жаркую страну популярный артист намерен отправиться летом.

Напомним, что Губин стал вести затворнический образ жизни после того, как один за другим ушли из жизни его родители.

Шоу-бизнес,Видео,Андрей Губин,
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