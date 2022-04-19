Стала известна стоимость съемного жилья Андрея Губина в Москве

Стоимость съемного жилья певца Андрея Губина в Москве стала известна журналистам телеканала ТВЦ. В программе «Хватит слухов!» артист объяснил, что никогда не будет жить, где попало.

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Уже не в первый раз, по словам авторов передачи, Губин он выбирает себе апартаменты в высотке на Котельнической набережной. Так, его временным пристанищем на ближайшее время стала двухкомнатная квартира с видом на Яузу за 120 тысяч рублей в месяц.