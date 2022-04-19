В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
53 минуты назад

Бритни Спирс задержала полиция за превышение скорости

Елена Прошина

Полиция задержала американскую поп-певицу Бритни Спирс за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает The Blast.

Бритни Спирс задержала полиция за превышение скорости
Фото: EPAEPA

По данным издания, Спирс задержали в Калифорнии за превышение скорости 10 марта. Со слов полицейских певица «неслась по дороге так, что это могло повлечь за собой неприятности вплоть до летального исхода самой исполнительницы и окружающих».

В начале следующего месяца, 2 мая, Спирс предстоит предстать перед судом. В The Blast отметили, что певица не в первый раз нарушает правила дорожного движения. Ранее ее задерживали за превышение скорости в 2019 и 2021 годах. Однако в обоих случаях Спирс удалось обойтись лишь штрафом и устным предупреждением.

На днях певица сообщила поклонникам о своей третьей беременности. Напомним, что у Спирс уже есть два сына от брака с танцором и рэпером Кевином Федерлайном, за которым она была замужем с 2004 по 2007 год — 16-летний Шон Престон Спирс Федерлайн и 15-летний Джейден Джеймс Федерлайн.

Шоу-бизнес,Шон Престон,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители