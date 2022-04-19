Бритни Спирс задержала полиция за превышение скорости

Полиция задержала американскую поп-певицу Бритни Спирс за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает The Blast.

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По данным издания, Спирс задержали в Калифорнии за превышение скорости 10 марта. Со слов полицейских певица «неслась по дороге так, что это могло повлечь за собой неприятности вплоть до летального исхода самой исполнительницы и окружающих».

В начале следующего месяца, 2 мая, Спирс предстоит предстать перед судом. В The Blast отметили, что певица не в первый раз нарушает правила дорожного движения. Ранее ее задерживали за превышение скорости в 2019 и 2021 годах. Однако в обоих случаях Спирс удалось обойтись лишь штрафом и устным предупреждением.