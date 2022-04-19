Полиция задержала Бритни Спирс

Полиция задержала американскую поп-певицу Бритни Спирс за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает The Blast.

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Уточняется, что исполнительницу задержали в Калифорнии за превышение скорости 10 марта, а 3 мая Спирс должна будет предстать перед судом. В документах, полученных The Blast, не указано, с какой скоростью ехала артистка, однако подчеркивается, что езда была небезопасна для окружающих.

Это не первый подобный случай. В 2019 году Спирс была задержана в калифорнийском округе Вентура за превышение скорости. Тогда ей выписали штраф.

12 апреля Бритни Спирс рассказала о своей третьей беременности в социальных сетях.

«Я сделала тест на беременность... иии... у меня будет ребенок», — поделилась она.

По словам певица, она будет заниматься йогой каждый день и станет реже появляться на публике, чтобы избежать внимания папарацци.