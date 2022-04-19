В честь певицы Тейлор Свифт назвали новый вид многоножек

Ученые обнаружили 17 новых видов многоножек, обитающих в США, и назвали один из них в честь певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщает Independent.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Открытый вид принадлежит к роду Nannaria — группе многоножек с маленьким телом, распространенных в восточной части Северной Америки. Это насекомые коричневого или черного цвета с красными или белыми пятнами. Также в редких случаях они могут иметь полосы.

Вид многоножек, названный в честь Тейлор Свифт, довольно трудно поймать. Чаще всего они зарываются в почву и практически не видны на поверхности земли.