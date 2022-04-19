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1 час назад

Интернет-пользователи осудили поведение Собчак в Латвии

Алиса Селезнёва

Пользователи соцсетей осудили российскую телеведущую Ксению Собчак, которая опубликовала кадр с закинутыми на стол ногами, рассказывая о командировке в Ригу. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Интернет-пользователи осудили поведение Собчак в Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собчак заявила в соцсетях, что «продолжает путешествие по аэропортам Европы», работая за пределами России.

«В Риге встречают меня как родную. Красота! Командировка с намеком на романтик продолжается», - написала она, не уточнив, о чем именно идет речь.

При этом интернет-пользователей возмутило то, что в кадре телеведущая продемонстрировала закинутые на стол ноги.

«Фу, не могу это видеть», «Вот так опозорилась на чужбине», «Как вам не стыдно так себя вести!», «Посади свинью за стол...», - написали они, так и не дождавшись реакции от журналистки.

После начала спецоперации России на Украине Собчак отправилась с сыном в Турцию, однако после ее заметили в аэропорту в Израиле. Свою поездку телеведущая объяснила отпуском, однако даже на отдыхе она продолжала брать интервью для своего YouTube-канала и вести блог в Telegram.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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