Интернет-пользователи осудили поведение Собчак в Латвии

Пользователи соцсетей осудили российскую телеведущую Ксению Собчак , которая опубликовала кадр с закинутыми на стол ногами, рассказывая о командировке в Ригу. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«В Риге встречают меня как родную. Красота! Командировка с намеком на романтик продолжается», - написала она, не уточнив, о чем именно идет речь.

При этом интернет-пользователей возмутило то, что в кадре телеведущая продемонстрировала закинутые на стол ноги.

«Фу, не могу это видеть», «Вот так опозорилась на чужбине», «Как вам не стыдно так себя вести!», «Посади свинью за стол...», - написали они, так и не дождавшись реакции от журналистки.

После начала спецоперации России на Украине Собчак отправилась с сыном в Турцию, однако после ее заметили в аэропорту в Израиле. Свою поездку телеведущая объяснила отпуском, однако даже на отдыхе она продолжала брать интервью для своего YouTube-канала и вести блог в Telegram.