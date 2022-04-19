Вернувшийся из Израиля Иван Ургант продает особняк на Рублевке

Телеведущий Иван Ургант выставил на продажу 1000-метровый особняк в поселке Горки-10 на Рублевском шоссе, выяснила «Комсомольская правда».

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По информации издания, в 2018 году телеведущий купил этот дом, расположенный на участке в 160 соток, за 7 млн долларов (около 400 млн рублей на тот момент). Особняк построен в классическом европейском стиле, в нем пять спален, три санузла, гостиная с камином, собственный кинотеатр, SPA-зона с бассейном и большая веранда. Перед домом расположен пруд с уточками. Участок окружен пятиметровым каменным забором с видеокамерами по периметру.

Теперь же Иван пытается продать особняк за 150-160 млн рублей – почти в три раза дешевле, чем он заплатил при покупке. Издание выяснило, что причиной резкого снижения стоимости объекта стала обнаруженная в доме черная плесень.

«Жить с плесенью нельзя, это чревато серьезными проблемами с дыхательными путями и кишечником. Если появилась плесень, нужно полностью снимать все отделочные материалы до основания. Затем вызываются специалисты, которые удалят ее и обработают поверхности. Это недешевое удовольствие», - объяснила гендиректор инженерного центра Наталья Мунтяну.

В Гильдии риелторов выразили уверенность, что особняк с плесенью будет дешевле снести, чем восстановить. Член совета гильдии Роман Вихлянцев заявил, что потенциальному покупателю будет интересно купить этот объект, чтобы разделить участок на 5-6 частей и продать их по отдельности.