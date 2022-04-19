Собчак раскритиковали за поведение в аэропорту

Ксения продолжает работать за рубежом.

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Журналистка Ксения Собчак рассказала в своем личном блоге, что «продолжает путешествие по аэропортам Европе». По словам знаменитости, она работает за пределами России.

«В Риге встречают меня как родную. Красота! Командировка с намеком на романтик продолжается», — отметила звезда.

Что именно она имела в виду, Ксения не стала говорить. Однако подписчики раскритиковали поведение Собчак.

Дело в том, что журналистка поделилась видео, которое было сделано в одном из европейских аэропортов. На ролике Ксения закидывает ноги на стол. Этот поступок не понравился пользователям Сети.