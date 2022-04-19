Собчак раскритиковали за поведение в аэропорту

Ксения продолжает работать за рубежом.
Журналистка Ксения Собчак рассказала в своем личном блоге, что «продолжает путешествие по аэропортам Европе». По словам знаменитости, она работает за пределами России.
«В Риге встречают меня как родную. Красота! Командировка с намеком на романтик продолжается», — отметила звезда.
Что именно она имела в виду, Ксения не стала говорить. Однако подписчики раскритиковали поведение Собчак.
Дело в том, что журналистка поделилась видео, которое было сделано в одном из европейских аэропортов. На ролике Ксения закидывает ноги на стол. Этот поступок не понравился пользователям Сети.
«Фу, не могу это видеть», «Бескультурщина!», «Как вам не стыдно так себя вести» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — высказались фолловеры журналистки.