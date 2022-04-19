Вернувшийся из Израиля Иван Ургант продает особняк на Рублевке

По возвращении из Израиля телеведущий Иван Ургант выставил на продажу рублевский особняк. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Объявления о продаже особняка Ивана Урганта заметили на сайтах для реализации недвижимости. Цены от разных риэлторских агентств колеблются от 150 до 160 млн руб., что, по данным "КП", в три раза меньше стоимости, по которой телеведущий приобрел его в 2018 году.

Особняк находится в коттеджном поселке Горки-10, расположенном на 25-м километре Рублево-Успенского шоссе. Сообщается, что площадь дома составляет более 1000 квадратных метров, а размер всего участка — 160 соток. Дом включает 5 спален, 3 санузла, гостиную с камином, кинотеатр, тренажерный зал, SPA с бассейном и летнюю террасу. Непосредственно перед домом расположен пруд.

"Если внимательно изучить на сайтах недвижимости фотографии комнат, холла и закрытого бассейна, выясняется, что стены буквально изъедены черной плесенью", — пишет "КП".

По словам журналистов, главная причина появления плесени в особняке кроется в плохой гидроизоляции цоколя, что позволяет воде из пруда попадать в подвал.