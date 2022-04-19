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21 минуту назад

Вернувшийся из Израиля Иван Ургант продает особняк на Рублевке

Газета.Ru

По возвращении из Израиля телеведущий Иван Ургант выставил на продажу рублевский особняк. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Вернувшийся из Израиля Иван Ургант продает особняк на Рублевке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Объявления о продаже особняка Ивана Урганта заметили на сайтах для реализации недвижимости. Цены от разных риэлторских агентств колеблются от 150 до 160 млн руб., что, по данным "КП", в три раза меньше стоимости, по которой телеведущий приобрел его в 2018 году.

Особняк находится в коттеджном поселке Горки-10, расположенном на 25-м километре Рублево-Успенского шоссе. Сообщается, что площадь дома составляет более 1000 квадратных метров, а размер всего участка — 160 соток. Дом включает 5 спален, 3 санузла, гостиную с камином, кинотеатр, тренажерный зал, SPA с бассейном и летнюю террасу. Непосредственно перед домом расположен пруд.

"Если внимательно изучить на сайтах недвижимости фотографии комнат, холла и закрытого бассейна, выясняется, что стены буквально изъедены черной плесенью", — пишет "КП".

По словам журналистов, главная причина появления плесени в особняке кроется в плохой гидроизоляции цоколя, что позволяет воде из пруда попадать в подвал.

В начале марта Иван Ургант уехал из России в Израиль, но к концу месяца вернулся обратно. Ранее "Газета.Ru" сообщала о том, кто еще из звезд, помимо Урганта, вернулся в Россию.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,
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