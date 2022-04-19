«Походка, конечно, сплошная "эстетика"», «Как вы вцепились в этого модельера», «Настя, а чего не показала, как ты споткнулась?», «Этот мужчина более грациозен, чем балерина», «А что у вас с лицом?», «Какой ужас», — высказали свое мнение подписчики.