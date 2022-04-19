Анастасия Волочкова приняла участие в показе бренда AMR by Akbar Alias Ameer на Неделе моды Estet Fashion Week, который состоялся в Москве. Российская балерина прошлась по подиуму в вечернем золотом платье в сопровождении дизайнера. Видео размещено в Telegram артистки.
«Вчера выступила Амбассадором показа дизайнера из Дубаи AMR by Akbar Alias Ameer на Неделе Моды EstetFashionWeek», – рассказала своим подписчикам Волочкова.
Однако в сети раскритиковали бывшую приму Большого театра. Под опубликованном роликом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) появились нелестные комментарии в адрес Волочковой.
«Походка, конечно, сплошная "эстетика"», «Как вы вцепились в этого модельера», «Настя, а чего не показала, как ты споткнулась?», «Этот мужчина более грациозен, чем балерина», «А что у вас с лицом?», «Какой ужас», — высказали свое мнение подписчики.