Полина Гагарина возобновила отмененный из-за пандемии тур "Обезоружена"

19 апреля в Татарстане на "Казань Арене" состоится большой концерт девушки. В двухчасовом шоу, которое прошло в Московской области , десятки минут были посвящены разговорам о любви, надежде, необходимости принятия правильных решений и о том, как проявляют себя люди в сложных обстоятельствах.

Люди, судя по отзывам в социальных сетях, оказались благодарны певице не только за концерт, но и за этот разговор. Живые концерты Полины Гагариной всегда запоминаются надолго. На протяжении всего концерта ей удается поддерживать контакт со слушателями. Искренний голос певицы в котором сочетаются нежность и сила находит отклик в каждом зрителе.