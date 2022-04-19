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1 час назад

Полина Гагарина возобновила отмененный из-за пандемии тур "Обезоружена"

Газета.Ru

Российская певица Полина Гагарина возобновила отмененный пандемией тур "Обезоружена" с концерта в Подольске.

Полина Гагарина возобновила отмененный из-за пандемии тур "Обезоружена"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

19 апреля в Татарстане на "Казань Арене" состоится большой концерт девушки. В двухчасовом шоу, которое прошло в Московской области, десятки минут были посвящены разговорам о любви, надежде, необходимости принятия правильных решений и о том, как проявляют себя люди в сложных обстоятельствах.

Люди, судя по отзывам в социальных сетях, оказались благодарны певице не только за концерт, но и за этот разговор. Живые концерты Полины Гагариной всегда запоминаются надолго. На протяжении всего концерта ей удается поддерживать контакт со слушателями. Искренний голос певицы в котором сочетаются нежность и сила находит отклик в каждом зрителе.

Весной Полина Гагарина первой и единственной едет с большими сольными концертами по России.

Шоу-бизнес,Полина Гагарина,
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