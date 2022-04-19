Киркоров назвал свой рекорд по количеству концертов за месяц

В Санкт-Петербургском БКЗ «Октябрьский» завершились концерты Филиппа Киркорова. Певец выходил на сцену три дня подряд, а впереди – еще четыре концерта в Москве. Звезда признался, что это не рекорд в его творческой биографии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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По словам артиста, ему не привыкать петь перед благодарными зрителями каждый день. Были времена, когда у Киркорова было и по 30 концертов в месяц.

«Для меня это, конечно, не рекорд, в моей биографии было и по 30 концертов. Но тут приятно, что даже в это непростое время люди настолько заждались, что мы добавили еще по дополнительному концерту в Москве и в Питере», - рассказал певец.

Выступления должны были состояться еще два года назад, но из-за пандемии были перенесены. Киркоров благодарен поклонникам, которые еще тогда купили билеты и дождались концертов. По словам музыканта, сейчас ему ничего не помешает реализовать свои самые безумные, творческие и креативные планы.