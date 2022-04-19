В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
33 минуты назад

Киркоров назвал свой рекорд по количеству концертов за месяц

Елена Прошина

В Санкт-Петербургском БКЗ «Октябрьский» завершились концерты Филиппа Киркорова. Певец выходил на сцену три дня подряд, а впереди – еще четыре концерта в Москве. Звезда признался, что это не рекорд в его творческой биографии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Киркоров назвал свой рекорд по количеству концертов за месяц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артиста, ему не привыкать петь перед благодарными зрителями каждый день. Были времена, когда у Киркорова было и по 30 концертов в месяц.

«Для меня это, конечно, не рекорд, в моей биографии было и по 30 концертов. Но тут приятно, что даже в это непростое время люди настолько заждались, что мы добавили еще по дополнительному концерту в Москве и в Питере», - рассказал певец.

Выступления должны были состояться еще два года назад, но из-за пандемии были перенесены. Киркоров благодарен поклонникам, которые еще тогда купили билеты и дождались концертов. По словам музыканта, сейчас ему ничего не помешает реализовать свои самые безумные, творческие и креативные планы.

Не помешало Филиппу провести выступления и расшатанное здоровье отца. Напомним, 8 апреля Бедрос Киркоров был госпитализирован в столичную клинику. У артиста диагностировали сердечную недостаточность и отправили в реанимацию. Здоровье ослабло на фоне перенесенной ранее коронавирусной инфекции. Бедрос Киркоров до сих пор находится в больнице.

Шоу-бизнес,Бедрос Киркоров,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители