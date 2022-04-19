Сергей Зверев раскрыл причину «побега» Пугачевой в Израиль

Сергей Зверев развеял слух, что певица уехала жить в другую страну навсегда.
«Дело в том, что у Аллы же были проблемы со здоровьем. А в Израиле хорошие врачи, которые помогают ей», – говорит онTeleprogramma.pro.
Зверев уверен, что как только Алла Борисовна подтянет здоровье, она с детьми и Максимом Галкиным вернутся в Россию.
Звездный парикмахер подчеркнул, что Примадонна и раньше уезжала на долгий период в Израиль. Там у нее лечащие врачи, которые давно наблюдают за состоянием певицы.
Ранее подруга Сергея Зверева рассказала, что он очень сурово обращается с моделями.