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21 минуту назад

Сергей Зверев рассказал, зачем на самом деле Алла Пугачева «сбежала» в Израиль

РИА "ФедералПресс"

Сергей Зверев развеял слух, что певица уехала жить в другую страну навсегда.

Сергей Зверев раскрыл причину «побега» Пугачевой в Израиль
Фото: ТАССТАСС

«Дело в том, что у Аллы же были проблемы со здоровьем. А в Израиле хорошие врачи, которые помогают ей», – говорит онTeleprogramma.pro.

Зверев уверен, что как только Алла Борисовна подтянет здоровье, она с детьми и Максимом Галкиным вернутся в Россию.

Звездный парикмахер подчеркнул, что Примадонна и раньше уезжала на долгий период в Израиль. Там у нее лечащие врачи, которые давно наблюдают за состоянием певицы.

Ранее подруга Сергея Зверева рассказала, что он очень сурово обращается с моделями.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Сергей Зверев,Алла Пугачева,
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