Андрей Губин решил покинуть Россию

Популярный в 1990-е годы певец Андрей Губин намерен уехать из России, чтобы поправить здоровье. Об этом он рассказал в программе «Хватит слухов!» на телеканале ТВЦ.

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Музыкант намерен провести лето в Египте, где пройдет очередной курс лечения от неврологического заболевания левосторонняя прозопалгия, которым он страдает с 2000-х годов. Кроме того, жаркий климат Египта сам по себе положительно сказывается на здоровье певца.

47-летний исполнитель ранее рассказывал, что каждое утро просыпается с болью и чувствует, будто «гниет заживо». По словам Губина, он потратил почти все свои сбережения на врачей, однако те так и не смогли предложить ему эффективное лечение.

Губин признавался, что постоянные боли испортили его характер, он стал раздражительным и ворчливым, из-за чего людям трудно с ним ужиться.