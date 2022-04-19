Дана Борисова показала тело сразу после липосакции

«Мне сделали абдоминопластику. Моим главным запросом было довести до идеала живот. У рожавших женщин он часто выпирает, и диеты не помогают. Какое-то время сидела на интервальном голодании, кетодиете, но эффект был недолгим. Плюс за последний год я поправилась на девять килограммов. Мой родной вес составляет 53 кг, а еще недавно я весила почти 63» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала Дана в личном блоге.