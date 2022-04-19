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4 часа назад

Дана Борисова показала результат после липосакции

WomanHit.ruиещё 3

45-летняя телеведущая Дана Борисова не скрывает, что часто прибегает к помощи косметологических процедур и пластических хирургов. Знаменитость признавалась, что ее проблемной зоной является живот, который до сих пор не вернулся в прежнюю форму после родов — в 2007 году звезда родила дочь Полину.

Дана Борисова показала тело сразу после липосакции
Фото: соцсетисоцсети

«Мне сделали абдоминопластику. Моим главным запросом было довести до идеала живот. У рожавших женщин он часто выпирает, и диеты не помогают. Какое-то время сидела на интервальном голодании, кетодиете, но эффект был недолгим. Плюс за последний год я поправилась на девять килограммов. Мой родной вес составляет 53 кг, а еще недавно я весила почти 63» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала Дана в личном блоге.

Сейчас ведущая решила поделиться результатами операции.

«Ровно неделя со дня липосакции. Ловите первые фото до и после. Выводы делать пока рано, фигура, конечно, еще будет меняться в лучшую сторону», — отметила звезда в своем блоге.

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Поклонники Борисовой не понимают, зачем она постоянно совершенствует свое тело, ведь ей это не нужно. Однако нашлись и те, кто раскритиковал откровения знаменитости.

«Я в 53 такое тело себе за год спортом сделала. Без липосакции», «Спортом займись, и еще, от старости тебе все равно не убежать. Прими это достойно», — написали в комментариях фолловеры.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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