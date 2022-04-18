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1 час назад

Почему Чадов и Дитковските развелись

РИА "ФедералПресс"

Артисты поженились в 2012 году, а спустя 2 года у них родился сын Федор. Но он не смог скрепить брак, и пара рассталась. Позднее Чадов признался, что они с Дитковските изменяли друг другу.

Почему Чадов и Дитковските развелись
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Такого финала я не предполагала. Хотя, конечно, проблемы, недомолвки копились давно. Когда люди расстаются, не бывает одного виновного», – сказал актриса.

Психолог Анна Адамова отметила, что многие бывают не готовы к рождению ребенка. Это требует внимания со стороны матери, и женщина как бы отдаляется от мужчины. Тогда он может искать подтверждения своей значимости на стороне. После развода прошло 5 лет. Агния Дитковските снова вышла замуж и родила еще двоих детей. Однако Чадов не спешит связывать с кем-то свою судьбу.

«Я сценарист, режиссер и актер. Мне этого вот так достаточно, поверьте мне», – сказал он.

При этом Чадов подчеркнул, что с радостью создаст семью, если по-настоящему влюбится. Все свободное время артист старается проводить с сыном.

Сейчас восьмилетний Федор живет с матерью Агнией, а с отцом проводит выходные. По словам Чадова, они с Дитковските сделали все, чтобы мальчик не испытывал стресс от развода родителей, передает «Пятый канал».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, где в юности Алексей Чадов набирался актерского опыта.

Шоу-бизнес,Алексей Чадов,Агния Дитковските,
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