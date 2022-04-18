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27 минут назад

Шнуров решил продать свой голос

НДН.Инфо

Сергей Шнуров подписал контракт с телеканалом ТНТ и стал его голосом.

Шнуров решил продать свой голос
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, музыкант записал песню специально к выходу нового комедийного хита «Семья». А ранее свой трек от Шнурова получило реалити-шоу «Звёзды в Африке». Теперь же зрители просят, чтобы Сергей Шнуров принял участие в новом музыкальном сопровождении для шоу «Импровизация». Не исключено, что музыкальные треки от Шнурова получат и другие проекты телекомпании.

Детали – сумма гонорара, а также длительность контракта держатся в секрете. Да и сам музыкант официально свою новую работу пока никак не комментировал.

Шоу-бизнес,Сергей Шнуров,
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