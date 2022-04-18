Шнуров решил продать свой голос

Так, музыкант записал песню специально к выходу нового комедийного хита «Семья». А ранее свой трек от Шнурова получило реалити-шоу «Звёзды в Африке». Теперь же зрители просят, чтобы Сергей Шнуров принял участие в новом музыкальном сопровождении для шоу «Импровизация». Не исключено, что музыкальные треки от Шнурова получат и другие проекты телекомпании.