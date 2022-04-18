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37 минут назад

Тимати похвастался сумкой Hermès за четверть миллиона евро

Елена Прошина

Рэпер Тимати показал в социальных сетях дорожную сумку Hermès Hac из крокодиловой кожи стоимостью более 240 тысяч евро. Как сообщает Telegram-канал «Только никому», предмет роскоши он приобрел у перекупщиков.

Тимати похвастался сумкой Hermès за четверть миллиона евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Теперь коллекция практически полная», — заявил он, добавив, что для ее завершения нужна аналогичная модель, но из страусиной кожи.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине многие западные бренды объявили о приостановке своей деятельности на территории России в связи с западными санкциями. В частности, 5 марта в Москве закрылись бутики бренда Hermès.

Отметим, что Тимати из-за пророссийской позиции оказался сразу в двух санкционных списках. Тимур Юнусов (настоящее имя певца) в своих соцсетях занял сторону РФ, отстояв ее в споре с украинским поп-певцом Максом Барских, а после выступил на концерте в поддержку спецоперации. В результате рэпер оказался в «черном списке» сперва на Украине, а после и в Латвии.

Шоу-бизнес,Макс Барских,Тимати,
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