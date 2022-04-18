Брухунова прокомментировала слухи о своей беременности

33-летняя Татьяна Брухунова и 76-летний юморист Евгений Петросян поженились в 2019 году. Спустя год у пары родился сын Ваган. Свою беременность женщина скрывала до самых родов, однако некоторые пользователи Сети считают, что малыша выносила суррогатная мать.

Фото: соцсети соцсети

И на протяжении этих лет регулярно появляется информация о второй беременности Татьяны. Знаменитость всегда либо опровергала свое предполагаемое интересное положение, либо просто игнорировала.

Недавно в Сети появилась фотография Брухуновой, сделанная в московском театре. Один из зрителей запечатлел звезду во время того, как она читала брошюру. Внимательные пользователи заметили у Татьяны заметно округлившийся живот.

Супруга Петросяна решила не отмачиваться и прокомментировать эту ситуацию.