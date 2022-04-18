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43 минуты назад

Брухунова отреагировала на слухи о второй беременности

WomanHit.ru

33-летняя Татьяна Брухунова и 76-летний юморист Евгений Петросян поженились в 2019 году. Спустя год у пары родился сын Ваган. Свою беременность женщина скрывала до самых родов, однако некоторые пользователи Сети считают, что малыша выносила суррогатная мать.

Брухунова прокомментировала слухи о своей беременности
Фото: соцсетисоцсети

И на протяжении этих лет регулярно появляется информация о второй беременности Татьяны. Знаменитость всегда либо опровергала свое предполагаемое интересное положение, либо просто игнорировала.

Недавно в Сети появилась фотография Брухуновой, сделанная в московском театре. Один из зрителей запечатлел звезду во время того, как она читала брошюру. Внимательные пользователи заметили у Татьяны заметно округлившийся живот.

Супруга Петросяна решила не отмачиваться и прокомментировать эту ситуацию.

«Читаю новости про себя. И про мою беременность длиною в четыре года. Прекращаю есть на ночь!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Брухунова на своей личной странице.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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